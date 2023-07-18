У Китаї утримались від засудження удару по Кримському мосту

У Міністерстві закордонних справ Китаю утримались від засудження удару по Кримському мосту, натомість закликали сторони "конфлікту в Україні" утримуватися від нападів на цивільні об’єкти та дотримуватись міжнародного гуманітарного права, повідомляє Укрінформ.

Про це свідчить відповідь речниці МЗС КНР Мао Нін на прохання одного з російських пропагандистських медіа під час брифінгу прокоментувати "терористичну атаку" на Кримський міст.

"Китай вважає, що відповідні сторони повинні утримуватись від нападу на цивільні об’єкти та інфраструктуру, забезпечувати безпеку цивільних осіб та дотримуватися міжнародного гуманітарного права" , - сказала Мао.

Вона додала, що позиція Китаю стосовно "української кризи" відома і полягає в тому, що всі сторони конфлікту повинні "докласти зусиль для політичного врегулювання кризи та спільними зусиллями сприяти пом’якшенню ситуації".

Дипломатка відповіла максимально нейтрально і не висловила жодної критики самого удару по незаконній споруді росіян у Керченській протоці, засвідчивши тим самим, що китайська сторона не бачить у цій події підстав для засудження дій українських військових.