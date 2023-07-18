Повернення довоєнних податків принесе в бюджет 1,5 млрд грн щомісяця – Гетьманцев

Законопроєкт №8401 щодо скасування воєнних податкових пільг має забезпечити близько 1,5 млрд грн на місяць додаткових надходжень до бюджету. Такі розрахунки навів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, повідомляє Ліга.Фінанси.

За його словами, це мінімальна сума і надходження можуть бути більшими.

"Біля 1,5 млрд грн на місяць прямих надходжень. Але це мінімум, бо є певні параметри, комбінація яких може мати наслідком ще більші надходження" , - сказав Гетманцев.

Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, 30 червня Верховна Рада ухвалила закон про повернення﻿﻿ довоєнної системи податків з 1 серпня, який передбачає скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.