Саміт G20 завершиться без спільної заяви через розбіжності щодо України – TVP

Дводенні переговори між міністрами фінансів країн "Групи двадцяти" завершаться сьогодні без спільної заяви через розбіжності між державами-учасниками щодо засудження війни в Україні.﻿ Про це йдеться в публікації TVP World, повідомляє Укрінформ.

"За словами індійських офіційних осіб, які приймають саміт, дводенні переговори між політиками з питань економіки та фінансів з країн "Групи двадцяти" завершаться без спільної заяви через розбіжності між великими державами щодо війни в Україні" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час свого головування у G20 Індія сподівається досягти консенсусу щодо реформування багатосторонніх банків, глобального керівного принципу щодо криптовалют та прискорити врегулювання боргів вразливих країн, але російсько-українська війна "кинула довгу тінь на глобальну дипломатію".

Більшість західних країн, зокрема США, Велика Британія, Німеччина та Франція, наполягали на рішучому засудженні дій Москви та її війни в Україні, тоді як делегації РФ та Китаю виступали проти будь-яких подібних кроків, заявив представник індійського уряду на умовах анонімності 18 липня, в останній день переговорів.

Індія, як приймаюча країна, не змогла скласти підсумкове комюніке, прийнятне для усіх членів, оскільки деякі країни наполягали на тому, щоб назвати цей конфлікт війною, тоді як Москва посилається на свою пропаганду, що вже шістнадцятий місяць використовує термін "спеціальна військова операція", сказав чиновник.

Індія зайняла здебільшого нейтральну позицію, відмовившись звинуватити Москву у вторгненні в Україну та закликаючи до дипломатичного вирішення, а також збільшивши закупівлі нафти в РФ за зниженими цінами.

У суботу індійський чиновник заявляв, що посередництво у досягненні миру між РФ та Україною виходить за межі компетенції G20 і такі зусилля найкраще здійснювати через ООН та шляхом двосторонніх перемовин.

Раніше цього тижня міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що підтримка Вашингтоном України є однозначною та що однією з його основних цілей цього року є боротьба із зусиллями РФ ухилитися від санкцій.

Зустріч в індійському штаті Гуджарат стала третьою фінансовою зустріччю країн G20 під головуванням Індії.