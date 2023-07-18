Євродепутати просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

Депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в ухваленій у вівторок комітетом у закордонних справах Європарламенту доповіді про відносини ЄС з Білоруссю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту.

Депутати заявили, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні у зв’язку з війною, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль білоруського режиму в незаконному вивезенні дітей.

Доповідь закликає інституції ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

Депутати наголошують: оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, то суду слід розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Лукашенка.

Європарламентарі вважають, що Рада ЄС також повинна розширити список білоруських і російських осіб, на яких поширюються санкції ЄС, щоб обмеження поширювались на тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей.