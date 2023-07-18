Куліба на Раді безпеки ООН розповів про стратегію Росії

Куліба на Раді безпеки ООН розповів про стратегію Росії
Фото: kmu.gov.ua

На засіданні Ради безпеки ООН обговорили вихід Росії із "зернової угоди" та стратегію країни-агресора. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі, чи зрив "зернової угоди" - стратегія Росії однакова: вбивати, брехати та заперечувати" , - написав він.

На засіданні Ради безпеки ООН міністр закордонних справ підкреслив, що Україні потрібна протилежна стратегія, яка полягає в силі, правді та підзвітності.

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