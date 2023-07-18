У Мелітополі окупанти викрадають по 10 людей щодня – мер

Кількість вкрадених російськими загарбниками людей в окупованому Мелітополі та районі зросла. Нині окупанти викрадають до 10 людей щодня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, його цитує﻿ РІА "Мелітополь".

За його інформацією, ворог змінює тактику терору. Раніше обшуки здебільшого проводилися рано вранці, нині окупанти приходять уночі.

"Будять усіх у багатоповерховому будинку, щоб усі бачили, що відбувається і боялися. Потім виводять демонстративно людину з мішком на голові, саджають у машину і відвозять" , - розповів у Федоров.

За словами мера, деякі городяни їдуть вранці на роботу або до друзів у сусіднє село, а ночувати вже не приходять. Їх на блокпостах рашисти можуть запросто забрати і відвезти в комендатуру.