У Мелітополі окупанти викрадають по 10 людей щодня – мер
Кількість вкрадених російськими загарбниками людей в окупованому Мелітополі та районі зросла. Нині окупанти викрадають до 10 людей щодня.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, його цитує РІА "Мелітополь".
За його інформацією, ворог змінює тактику терору. Раніше обшуки здебільшого проводилися рано вранці, нині окупанти приходять уночі.
"Будять усіх у багатоповерховому будинку, щоб усі бачили, що відбувається і боялися. Потім виводять демонстративно людину з мішком на голові, саджають у машину і відвозять", - розповів у Федоров.
За словами мера, деякі городяни їдуть вранці на роботу або до друзів у сусіднє село, а ночувати вже не приходять. Їх на блокпостах рашисти можуть запросто забрати і відвезти в комендатуру.