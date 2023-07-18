Зеленський збирав Ставку: обговорювали експорт зерна та захист портів

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Головними питаннями були експорт українського зерна та захист портів від російських атак.

Про це президент повідомив﻿ у Telegram.

"Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів. Доповідали віцепрем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону" , — йдеться в повідомленні.

Також обговорювали боротьбу з ворожими безпілотниками — про це доповідали міністр внутрішніх справ Клименко та голови Держспецзв’язку Щиголь.

Представники Головного управління розвідки МО, Служби зовнішньої розвілки та Служби безпеки доповідали про плани противника.

"Заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів", – додав Зеленський.