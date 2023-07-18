Річард Бренсон закликав Британію зняти санкції з російського бізнесмена Тінькова

Мільярдер та засновник Virgin Group Річард Бренсон, який підтримав Україну після вторгнення РФ, закликав владу Британії зняти санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова. Про це, з посиланням на видання The Times, повідомляє Новое время.

Як пише видання, Бренсон надіслав відповідне звернення до британського МЗС. Він зазначив, що, хоча Тіньков і був багатим російським бізнесменом, він ніколи не був олігархом.

"Я завжди знав його як динамічного підприємця, який зробив себе сам" , — зазначив Бренсон.

Він додав, що вважає введення санкцій проти Тінькова «необґрунтованим». Також Бренсон додав, що «завжди підтримував Олега Тінькова і симпатизував йому».

У британському МЗС звернення Бренсона не прокоментували.

Нагадаємо, що під час свого візиту в Україну відомий британський мільярдер Річард Бренсон відвідав Гостомель. Бренсон цікавився аеродромом ДП Антонов і можливостями його відновлення.

Також він закликав «інвестувати в Україну зараз» і додав, що українці борються за цивілізацію.

У листопаді минулого року російський бізнесмен Олег Тіньков, якого змусили продати банк через критику російського вторгнення в Україну, заявив про вихід із російського громадянства.

28 лютого 2022 року Тіньков виступив проти війни в Україні, заявивши, що загибель невинних людей «це немислимо і неприпустимо».

19 квітня банкір опублікував ще один пост, у якому назвав російські війська "говноармією" і заявив, що не бачить жодного бенефіціара війни в Україні.