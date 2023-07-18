США і Китай заявили про готовність співпрацювати у боротьбі зі зміною клімату

Топдипломат Китаю Ван Ї та спецпредставник президента США з питань клімату Джон Керрі під час зустрічі в Пекіні заявили про готовність обох країн зміцнювати діалог та співпрацювати в питаннях боротьби зі зміною клімату на планеті.﻿, повідомляє Укрінформ.

"Китай готовий зміцнювати діалог і комунікацію зі Сполученими Штатами, обговорювати взаємовигідну співпрацю та спільно боротися зі зміною клімату" , - сказав Ван Ї, зауваживши, що Китай дотримується шляху зеленого, низьковуглецевого та сталого розвитку й активно розвиває міжнародне кліматичне співробітництво.

На його переконання, китайсько-американська співпраця в цьому напрямі має величезний потенціал, проте її не можна відокремити від "загального середовища китайсько-американських відносин".

"Сподіваємося, що Сполучені Штати проводитимуть раціональну і прагматичну політику щодо Китаю, продовжуватимуть дотримуватися принципу одного Китаю… та працюватимуть із Китаєм над зміцненням взаємної поваги, мирного співіснування та задля взаємовигідної співпраці" , - зазначив топдипломат.

Керрі, зі свого боку, сказав, що США надають важливого значення стабілізації американсько-китайських відносин і сподіваються співпрацювати з Китаєм для подальшого їхнього покращення та користі для світу.

"Сполучені Штати завжди дотримувалися політики одного Китаю і готові зміцнювати співпрацю з Китаєм у дусі взаємної поваги, належним чином вирішувати розбіжності й непорозуміння між двома країнами та спільно вирішувати глобальні виклики, такі як зміна клімату" , - заявив спецпредставник президента США.

Візит Керрі до Пекіна відбувається в рамках курсу на поновлення діалогу на високому рівні між Вашингтоном і Пекіном та має сприяти проведенню пізніше цього року саміту лідерів Сполучених Штатів і Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.