У місцевих бюджетів можуть забрати ПДФО із доходів військових
У Верховній Раді обговорюють можливість залучення надлишкових коштів місцевих бюджетів до державного, повідомляє Економічна правда.
За даними джерел видання у парламенті, депутати справді обговорюють ініціативи, які можуть вилучити у місцевих бюджетів надлишкові доходи.
Зазначається, що ці надлишки утворилися у бюджетах органів місцевого самоврядування завдяки війні.
"Йдеться про те, щоб перераховувати податки з доходів військовослужбовців до державного бюджету у повному обсязі" , - пояснюється у статті видання.