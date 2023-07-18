У Повітряних силах не виключають "помсту" РФ за вибухи на Кримському мосту
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що РФ може "показати свою міць" у відповідь на події, які сталися вчора з Кримським мостом, повідомляє Укрінформ.
Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо чуток про можливу помсту за Кримський міст з боку РФ.
"У мене інформації немає, інформацію можуть мати наші спецслужби, які цим займаються. Можна лише припускати, що "духовні скрепи" Росії (спрацюють – ред). Їм треба щось власному народу довести, показати ту саму "міць російську". Вони традиційно можуть це зробити, як вони це зажди роблять", – сказав він.
З ночі, 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про "надзвичайну подію", російські пабліки пишуть про вибухи та серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення залізничного сполучення, однак автомобільне залишається паралізованим.