У Повітряних силах не виключають "помсту" РФ за вибухи на Кримському мосту

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що РФ може "показати свою міць" у відповідь на події, які сталися вчора з Кримським мостом, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо чуток про можливу помсту за Кримський міст з боку РФ.

"У мене інформації немає, інформацію можуть мати наші спецслужби, які цим займаються. Можна лише припускати, що "духовні скрепи" Росії (спрацюють – ред). Їм треба щось власному народу довести, показати ту саму "міць російську". Вони традиційно можуть це зробити, як вони це зажди роблять" , – сказав він.

З ночі, 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив﻿ про "надзвичайну подію", російські пабліки пишуть про вибухи та серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення﻿ залізничного сполучення, однак автомобільне залишається паралізованим.