Маск сказав лідерам Китаю, що суперінтелект може захопити владу

Ілон Маск заявив, що сказав вищому керівництву Китаю, що створення "цифрового суперінтелекту", керованого штучним інтелектом, може узурпувати владу Комуністичної партії Китаю і взяти країну під свій контроль, повідомляє Ліга.net.

У Twitter Spaces він розказав, що провів "досить багато часу з вищим керівництвом" Китаю після поїздки в травні. Маск сказав, що вони обговорювали потенційні небезпеки штучного інтелекту і можливості цієї технології претендувати на владу.

"Я думаю, що це викликало резонанс. Жоден уряд не хоче опинитися безсилим перед цифровим суперінтелектуалом" , – сказав Маск.

Маск і раніше бив на сполох щодо потенційної небезпеки перетворення ШІ на своєрідний "суперінтелект" з деякими здібностями, які має людина. Його занепокоєння стають все більш гучними з моменту запуску ChatGPT від OpenAI.

Він сказав у Twitter Spaces, що хотів би "натиснути на паузу" у розвитку ШІ, але це не здається йому реалістичним. Під час поїздки до Китаю з Маском поводилися як з королівською особою. Він зустрівся з високопоставленими урядовцями та бізнес-лідерами, щоб обговорити такі популярні теми, як ШІ.

Під час розмови Маск сказав, що його розмови з лідерами країни викликали інтерес до роботи над "спільною міжнародною структурою" для регулювання ШІ. Але він визнав, що існує певна недовіра до США.