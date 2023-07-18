"Нафтогаз" узяв під контроль ще три облгази Фірташа

До складу "Групи Нафтогаз" увійшли газорозподільні компанії "Сумигаз", "Вінницягаз" і "Дніпропетровськгаз", які раніше працювали під брендом "Регіональна газова компанія" (РГК), пов'язаним із Дмитром Фірташем, повідомляє ЛігаБізнес.

"Група Нафтогаз [...] крок за кроком розширює межі [газорозподільної системи]. Від сьогодні до складу державного драйвера долучились ще три газорозподільні підприємства – "Сумигаз", "Вінницягаз" і "Дніпропетровськгаз" , – йдеться в повідомленні.

18 липня у компаніях змінилися керівники: "Сумигаз" очолив Анатолій Линник, "Вінницягаз" – Ігор Квік, "Дніпропетровськгаз" – Олег Мельник.

Відповідальність за ці облгази відтепер несуть дві компанії, що входять до складу "Нафтогазу". Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" управляє активами, а ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі) координує роботу, формує стратегію розвитку та отримує ліцензії.

З 20 облгазів РГК під контроль Нафтогазу перейшли уже десять. Ліцензії трьох із них уже встигли переоформити на філії Газмереж.

Облгази, або оператори газорозподільних мереж (ГРМ), забезпечують розподіл газу. Таких компаній трохи більше ніж 40 на всю Україну, це природна монополія. Зазвичай в області один облгаз, але в окремих регіонах різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній.

У травні 2022 року Кабмін відповідним розпорядженням дозволив Групі Нафтогаз керувати пакетами акцій низки обласних та міських газорозподільних підприємств.