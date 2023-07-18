Україна не може поставити ППО на кордоні, потрібні F-16 – Ігнат

Надання Україні винищувачів F-16 дозволить суттєво збільшити відсоток збиття ворожих повітряних цілей і захист повітряного простору України.﻿ Про це заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу, розповідаючи про можливості захисту прикордонних областей України, що межують з Росією, повідомляє Укрінформ.

"Те, що Росія постійно обстрілює, наприклад, Сумську область керованими авіабомбами, ви усі знаєте. Крім цього, Сумщина потерпає від ударних безпілотників. Це дійсно серйозна проблема. Мобільні групи намагаються збивати їх, але це доволі важко робити. Тому розраховувати більше доводиться на зенітно-ракетні комплекси.

Чи можна по кордону України поставити ППО і зняти цю проблему? Очевидно, що не можна, нема такої можливості. Якби це можна було, то ми б давно це зробили. Саме тому з нетерпінням очікуємо на F-16. Коли у нас будуть F-16, це дасть змогу суттєво збільшити відсоток збиття повітряних цілей, які здійснюють терористичні атаки на територію України" , - зазначив Ігнат.

На даний час, підкреслив він, поки Україна чекає на F-16, різні країни допомагають нам різними засобами ППО.