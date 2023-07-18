Німецька армія замовила боєприпаси понад мільярд євро

Бундесвер замовляє у оборонної компанії Rheinmetall сотні тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, повідомляє Дзеркало тижня.

Такі дії обумовлені виснаженням запасів артилерійських снарядів німецької армії. Федеральне управління з озброєнь, інформаційних технологій та використання Бундесверу підписало контракт, який оцінюється в 1,3 мільярда євро. У замовлення входять не лише бойові артилерійські снаряди, а й тренувальні.

Загалом контракт розрахований до 2029 року, а його сума без додаткової угоди становить 1,2 мільярда євро. Рамкову угоду про додаткове виробництво розширили на 246 мільйонів євро. Вона розрахована на виробництво звичайних 155 мм артилерійських снарядів DM121.

В даний час Бундесвер використовує цілу лінійку артилерійських снарядів від Rheinmetall. До неї входять уламково-фугасні снаряди DM121, димові/світлові DM125, снаряди із ГСН DM121 SMARt та практичні DM96.

Раніше повідомлялося, що німецький канцлер Олаф Шольц анонсував передачу зброї Україні, яка розрахована до 2027 року.