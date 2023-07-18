FT: Саудівська Аравія та Туреччина співпрацюють для повернення українських дітей із РФ

Саудівська Аравія та Туреччина як посередники хочуть домовитися про репатріацію українських дітей, які були депортовані до Росії та утримуються там у дитячих будинках чи їх віддали російським сім'ям, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Financial Times.

За даними видання відповідальні особи в Києві та Москві складають відповідні списки. До них входять тисячі дітей, які було примусово вивезено росіянами з України від початку повномасштабного вторгнення.

"Надзвичайно чутливі переговори, які тривають вже кілька місяців, вказують на те, що треті сторони все ще шукають шляхи досягнення компромісів між Україною та Росією в надії, що вони можуть стати каналами для потенційних мирних переговорів, спрямованих на припинення війни" , - пише FT.

Окрім цього видання пише, що у перемовинах бере участь і російський олігарх Роман Абрамович.

Також відомо, що питання щодо депортованих українських дітей на зустрічі з посадовцями кількох країн G20 було порушено Саудівською Аравією. Окрім цього співрозмовник газети говорить, що дане питання дуже чутливе і "ніхто нікому не довіряє". Саме тому між Москвою та Києвом потрібен незалежний посередник, який матиме дані з обох сторін.

За словами уповноваженої президента України з прав дитини Дар’ї Герасимчук, прямої комунікації з Москвою щодо цього немає і "жодних переговорів у цьому напрямку не може бути, тому що це не питання обміну військовополоненими, це цивільні особи, це діти".

Депортація українських дітей

Як відзначила перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.