У США вважають, що винищувачі зараз не принесуть користі Україні: в чому причина

Західні винищувачі не принесуть Україні користі у поточному контрнаступі через розгалужену систему протиповітряну оборону Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Адміністрація президента США Байдена поки не погодилася напряму надавати Україні винищувачі F-16. При цьому Білий дім дав дозвіл іншим країнам передавати Україні власні літаки американського походження. Очікується, що навчання пілотів розпочнуться наступного місяця.

На початку літа українські військові розпочали контрнаступальні операції. Водночас українські чиновники зазначали, що західні військові ніколи не спробували б провести масштабну операцію без підтримки з повітря.

"Тому говорити про те, що він (наступ, — "ДС") повільний або надто швидкий, принаймні смішно чути від тих, хто не має уявлення, що це таке. Вони не знають, що це таке. І не дай Бог їм коли-небудь це відчути" , — сказав командувач ЗСУ Валерій Залужний.

При цьому американські офіційні особи у приватних розмовах кажуть, що західні літаки не принесуть користі в поточній боротьбі через розгалужену протиповітряну оборону Росії.

"Йдеться лише про те, щоб продовжувати чинити тиск за допомогою загальновійськового підходу" , — сказав американський чиновник.

Представники США кажуть, що вони очікують, що Україна врешті-решт пройде мінні поля та наблизиться до основних оборонних рубежів Росії. Водночас українські сили повинні бути обережними та розраховувати на використання артилерії, коли вони проходять мінні поля.

Український уряд вказав, що темпи наступу та час його початку в червні були частково зумовлені поступовим постачанням західної зброї, яке часто надходило лише через кілька місяців переговорів і матеріально-технічних затримок.