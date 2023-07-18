Україна відбудує Каховську ГЕС: Кабмін ухвалив експериментальний проєкт

Уряд погодив експериментальний проєкт, який передбачає відбудову знищеної російськими окупантами Каховської ГЕС, повідомляє Ділова столиця.

Про це йшлося у заяві прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення" , — сказав Шмигаль.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

"Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго". Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами" , — додав прем'єр.

За словами Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.