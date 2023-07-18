Беларускі Гаюн: Друга за день колона з "вагнерівцями" приїхала в Білорусь
До Білорусі прибуває вже п’ята колона бійців так званої "ПВК Вагнер", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила моніторингова група Беларускі Гаюн, російська служба "BBC".
"За день до Білорусі прибула друга колона з найманцями Пригожина. За нашими даними, у ній від 90 до 100+ одиниць техніки, вона більша, ніж попередня, помічена сьогодні (у вівторок – ред.) вранці.
Колона рухається за маршрутом від кордону з РФ (КПП Дубовичка) трасою Р43 і далі М5 у напрямку Осиповичів.
Наразі, за нашими даними, колона з'їжджає з траси М5 у с. Ціль, де розташований табір ПВК "Вагнер". Машини в колоні пересуваються на номерах т.зв. ЛНР, рідше т.зв. ДНР і РФ, часом взагалі без номерів".
В колоні помітили різну пасажирську техніку: "буханки", пікапи з відкритими багажниками, пасажирські автобуси, фури, легкові авто. Також в колоні є кілька бензовозів і Урали з причепами.
Колону супроводжує білоруська ДАІ. Також з’явилося фото окремих автомобілів із колони.
Раніше "вагнерівці" опублікували відео, на якому заявили, що їхня база на полігоні "Молькіно" в Краснодарському краї РФ перестає існувати з 1 серпня.