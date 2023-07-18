ЗМІ: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд

Сполучені Штати найближчими днями можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів, повідомляє Європейська правда.

Про це агенції Reuters стало відомо від двох американських посадовців.

Новий пакет військової допомоги США Україні, як очікується, міститиме засоби протиповітряної оборони, системи боротьби з безпілотниками, вибухові дрони і боєприпаси.

Йдеться, зокрема, про протидронові системи VAMPIRE, які США замовили у виробника в січні цього року; безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade, а також "значну кількість систем протидії дронам" австралійської компанії DroneShield, радари, датчики й аналітичні системи.

Ці засоби, за даними Reuters, Україна отримає через програму "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка дозволяє адміністрації президента США купувати зброю в промисловості, а не передавати її зі складів американської армії.

Коли саме буде оголошено про новий пакет військової допомоги, не уточнюється; крім того, вміст пакета ще може зазнати змін, зазначає Reuters.

Нагадаємо, що останній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси, покликані допомогти тимчасово компенсувати дефіцит артилерійських снарядів.

Загальна сума американської військової допомоги Києву з лютого 2022 року становить понад 41,3 млрд доларів.