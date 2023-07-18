СБУ ідентифікувала ще 30 колаборантів, які придушують український опір

Служба безпеки України ідентифікувала ще 30 громадян України, які на окупованих територіях Луганської та Херсонської областей пішли на співпрацю з російськими загарбниками та приймають участь в боротьбі з українським рухом опору, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала докази вини ще 30 колаборантів, які входять до складу окупаційних органів рф у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України" , — йдеться в повідомленні.

Так, ідентефіковано 24 колаборанти, які влаштувалися на службу до "Новокаховського міського відділу поліції мвс Херсонської області".

У лавах каральної установи вони беруть активну участь у придушенні проукраїнських акцій протесту на території міста. Також зафіксовано випадки викрадення учасників руху опору та розграбування їхнього приватного майна. Колаборанти здійснювали подворові обходи, під час яких погрожували людям ув’язненням у разі "неявки" на фейковий референдум щодо "приєднання" регіону до РФ.

Ще трьох колаборантів ідентифіковано в Луганській області. З літа 2022 року вони очолюють окупаційну адміністрацію у тимчасово захопленому Біловодську Старобільського району. Встановлено, що лише за пів року поплічники ворога провели понад 30 масових заходів на підтримку кремлівського режиму. Для імітації суспільної "активності" вони примушували до участі у проросійських мітингах комунальників, освітян та учнів навчальних закладів.

Крім того, повідомлено про підозру очільницям створених окупантами трьох місцевих відділень "центру надання муніципальних послуг".

На цих "посадах" колаборантки виконують "рознарядки" з Москви щодо примусової паспортизації місцевих жителів, для чого співпрацюють з представниками Росреєстру та МВС РФ.

Усім зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).