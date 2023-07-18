Президент ПАР: Арешт Путіна на саміті БРІКС призвів би до війни з Росією

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса під присягою заявив у Високому суді в місті Гаутенг, що арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде на саміт БРІКС у серпні, буде рівносильний оголошенню війни, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише південноафриканське медіа News24.

Видання зазначає, що Рамафоса не хотів, щоб громадськість дізналася про цю заяву, яку він виголосив під присягою, але Високий суд постановив її оприлюднити.

"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна" , — заявив Рамафоса.

Лідер ПАР хотів приховати свої слова від громадськості, "щоб зберегти конфіденційність комунікації з Міжнародним кримінальним судом щодо ордера на арешт путіна", зазначає News24.

Рамафоса посилався на статтю Римського статуту, в якій зазначено, що запитувана країна "зберігає конфіденційність запиту про співпрацю та будь-яких документів, що підтверджують запит, за винятком тих випадків, коли розкриття необхідно для виконання запиту".

А втім, після того, як суд постановив опублікувати заяву, в адміністрації президента ПАР зазначили, що Рамафоса "ніколи не виступав проти оприлюднення афідевітів; тільки, відповідно до директиви, МКС президент прагнув зберегти конфіденційність аффідевітів".

Нагадаємо, за словами Рафамоси, самміт БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР) відбудеться "фізично" у Південно-Африканський республіці, як і було заплановано раніше.

Як писала "ДС", наприкінці квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія ПАР "Африканський національний конгрес" вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львівської-Бєлової.

Пізніше у канцелярії Рамафоси заявили, що президента представники партії "Африканський національний конгрес" невірно висловилися.

Дипломатичний імунітет, який влада ПАР має намір надати учасникам зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн БРІКС та Саміту об'єднання, не скасовує дії ордерів міжнародного суду.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що російський диктатор Володимир Путін будь-якої миті може постати перед Міжнародним кримінальним судом.

14 липня стало відомо, що Рамафоса просив, щоб делегацію Кремля на саміті БРІКС у серпні замість президента Росії Володимира Путіна очолив глава МЗС РФ Сергій Лавров, але отримав відмову.