Зеленський розповів про застосування касетних боєприпасів Україною

Україна отримала кластерні (касетні) боєприпаси після 9 років ведення війни проти неї Росією забороненою зброєю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам, опублікованому у вівторок.

"Ми отримали кластерні боєприпаси у 2023 році, через дев'ять років ведення бойових дій проти України Російською Федерацією, різною зброєю, забороненою зброєю, включно з кластерними боєприпасами", - сказав він.

За словами президента, "дев'ять років тому Україна почала говорити, що нам потрібна допомога. Перше було прохання світу - тиснути на Росію і заборонити використання кластерних боєприпасів проти нашого населення. Минуло дев'ять років. Вони як використовували, так і використовуються".

"Нам дали кластерні боєприпаси... Де докази того, що Україна використовувала кластерні боєприпаси по території Росії? Немає таких доказів. Цього немає", - наголосив він.