Зеленський розповів про застосування касетних боєприпасів Україною
Україна отримала кластерні (касетні) боєприпаси після 9 років ведення війни проти неї Росією забороненою зброєю, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам, опублікованому у вівторок.
"Ми отримали кластерні боєприпаси у 2023 році, через дев'ять років ведення бойових дій проти України Російською Федерацією, різною зброєю, забороненою зброєю, включно з кластерними боєприпасами", - сказав він.
За словами президента, "дев'ять років тому Україна почала говорити, що нам потрібна допомога. Перше було прохання світу - тиснути на Росію і заборонити використання кластерних боєприпасів проти нашого населення. Минуло дев'ять років. Вони як використовували, так і використовуються".
"Нам дали кластерні боєприпаси... Де докази того, що Україна використовувала кластерні боєприпаси по території Росії? Немає таких доказів. Цього немає", - наголосив він.
"Так, на полі бою, тепер проти ворога, на нашій землі, коли він використовує кластерні боєприпаси проти нас, ми будемо використовувати таку саму зброю проти них. І це справедливо", - заявив Зеленський.