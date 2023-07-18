Постачання зброї та спорядження: Резніков підбив підсумки Рамштайну-14

Пріоритетним питанням на засіданні Контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн" було постачання Україні боєприпасів та озброєння, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив у своєму Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

"Рамштайн-14 продемонстрував непохитну підтримку України нашими партнерами. Пріоритет: постачання зброї та спорядження, терміново необхідних для звільнення української території. Фокус: ППО, боєприпаси та броня" , — зазначив міністр.

Також обговорювалися конкретні кроки щодо розвитку IT-коаліції з представниками Естонії та Люксембургу.

Резніков висловив подяку владі Литви за ініціативу створення коаліції з розмінування.

"Особлива подяка великому другові України та моєму дорогому другу міністру оборони США Ллойду Остіну за керівництво безпрецедентною коаліцією проти зла" , — підкреслив Резніков.

Як повідомлялось, 18 липня у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн".