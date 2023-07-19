На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі "Шахеди" – КМВА

Вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила, повідомляє Українська правда.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко

"Непроста ніч повітряних атак для всієї України. Південь, Одещина – особливо. Але про Київ ворог теж не забув. Знову атакував столицю "Shahed"-ами. Безрезультатно", – повідомив він.

Попко зауважив, що ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони.

Він додав, що, за попередніми даними, жертв і руйнувань нема, але дані ще уточнюються.