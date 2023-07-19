У Криму пролунали вибухи на полігоні, очевидці повідомляють про "прильоти" (Оновлено)

У тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в Кіровському районі біля села Кринички рано-вранці 19 липня. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на очевидця.

"На Старокримському полігоні біля села Кринички поцілили по складу боєприпасів, продовжується детонація" , - йдеться у публікації.

Також зазначається, що прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і "вибухи чути навіть у Феодосії".

Керівник окупаційної адміністраці Криму Сергій Аксьонов спочатку повідомив про перекриття автомобільної траси "Таврида" – "у зв'язку з виникненням пожежі на полігоні в Кіровському районі".

Згодом він оголосив, що із зони навколо полігону на сході півострова буде евакуйовано понад дві тисячі жителів чотирьох населених пунктів.

При цьому причин виникнення пожежі Аксьонов не вказує.