Попри активізацію російських операцій ЗСУ мають тактичні здобутки – ISW
На ділянках фронту, де Сили оборони проводять контрнаступ, вони мають тактичні здобутки, попри активізацію операцій окупаційних російських військ, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадують, що російські війська провели ударну кампанію нібито проти українських військових об'єктів на півдні України як явну помсту за атаку на Керченський міст.
У звіті зазначають: українські сили провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій і заявили про тактичні здобутки вздовж кордону Харківської та Луганської областей 18 липня.
Російські та українські джерела зазначили, що війська РФ останнім часом активізували наступальні операції в районі Куп'янська (між північно-східною Харківською та північно-західною Луганською областями).
Це підтверджує оцінку ISW, що російські війська мають на меті відтягнути українські резерви в район Куп'янська і відвести їх від критично важливих ділянок розвитку бойових дій, на яких українські війська ведуть контрнаступальні операції.
Ключові висновки ISW за 18 липня
- Атака на міст через Керченську протоку 17 липня, ймовірно, матиме негайні наслідки для російської військової логістики на півдні України.
- Російські війська провели ударну кампанію нібито проти українських військових об'єктів на півдні України як явну помсту за атаку на Керченський міст.
- Звільнення колишнього командувача 58-ї російської загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова та проблеми, про які він говорив, продовжують впливати на російські військові операції на півдні України та дискурс навколо цих операцій.
- Українські війська провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій і заявили про тактичні здобутки вздовж кордону Харківської та Луганської областей 18 липня.
- Росія продовжує законодавчі маніпуляції з метою придушення інакомислення всередині країни через залякування кримінальною відповідальністю.
- Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове, на південний захід від Кремінної, а також у районах Бахмута та Авдіївки-Донецька і досягли обмежених територіальних успіхів на всіх напрямках.
- Сили оборони продовжили контрнаступальні операції навколо Бахмута і просунулися на північ від нього.
- Українські сили проводили контрнаступальні операції на заході Донецької області та на сході Запорізької області, а також на заході Запорізької області і, за повідомленнями, досягли обмежених успіхів.
- Російські війська проводили обмежені наземні атаки на заході Донецької та сході Запорізької областей і нещодавно досягли обмеженого просування в західній частині Запорізької області.
- Деякі російські джерела припускають, що нещодавні заходи з підтримки розвитку Росгвардії дозволяють їй позиціонувати себе як альтернативне російське військове формування.
- Росія продовжує формалізувати методи соціальних програм, спрямованих на молодь на окупованих територіях України.