США і Південна Корея створили механізм для стримування КНДР

Сполучені Штати Америки (США) та Південна Корея провели першу зустріч консультативної групи для обговорення механізму захисту союзників та стримування ракетно-ядерних загроз з боку Північної Кореї, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Установче засідання Консультативної групи з ядерної енергії відбулося у Сеулі у вівторок. Група була створена для обговорення питань обміну інформацією щодо розміщення американської ядерної зброї.

Після зустрічі перший заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хе заявив, що у разі ядерної атаки, вчиненої КНДР, Штати швидко здійснять "нищівні та рішучі дії, які покладуть край північнокорейському лідерству".

Своєю чергою координатор Ради національної безпеки США у справах Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл на пресконференції зазначив, що американський атомний підводний човен знаходиться в порту Пусан у Південній Кореї.

Він припустив, що візит корабля був спрямований на демонстрацію того, що "засоби ядерного стримування США залишаються сильними, стійкими та надійними".

У Міноборони Південної Кореї підтвердили у вівторок прибуття в Пусан американського атомного підводного човна, здатного нести балістичні ракети з ядерними боєголовками. У відомстві додали, що це був перший візит до Південної Кореї субмарини США такого типу приблизно за 40 років.

Прибуття підводного човна до порту стало частиною зобов'язань, викладених у Вашингтонській декларації, погодженої президентом США Джо Байденом та його південнокорейським колегою Юн Сук Елем на квітневому саміті. Це є частиною зусиль Штатів та Південної Кореї щодо стримування ракетно-ядерних амбіцій КНДР.