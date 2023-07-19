Хорватія пропонує свої порти для вивезення українського зерна

Хорватія пропонує свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними маршрутами у зв’язку з блокуванням Росією Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час відкритих дебатів міністерського рівня, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

"Хорватія готова допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі – це один з можливих альтернативних маршрутів" , - сказав він.

За словами держсекретаря хорватського МЗС, рішення Росії не продовжувати угоду провокує загрозу голоду в багатьох куточках планети.

У своєму виступі Матусіч зазначив, що "Хорватія з перших днів російського вторгнення заявила, що стоїть на стороні України та її народу". Він наголосив, що "Хорватія готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно".