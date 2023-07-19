РФ втратила у війна з Україною ще майже 500 військових та 31 артсистему – Генштаб
Російська армія за добу втратила приблизно 470 військових, а також 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 239480 (+470) осіб ліквідовано,
- танків – 4123 (+4),
- бойових броньованих машин – 8059 (+8),
- артилерійських систем – 4573 (+31),
- РСЗВ – 689 (+0),
- засоби ППО – 430 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),
- крилатих ракет – 1279 (+6),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19),
- спеціальної техніки ‒ 683 (+6).