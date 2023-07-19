РФ втратила у війна з Україною ще майже 500 військових та 31 артсистему – Генштаб

РФ втратила у війна з Україною ще майже 500 військових та 31 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

Російська армія за добу втратила приблизно 470 військових, а також 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 239480 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків – 4123 (+4),
  • бойових броньованих машин – 8059 (+8),
  • артилерійських систем – 4573 (+31),
  • РСЗВ – 689 (+0),
  • засоби ППО – 430 (+2),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),
  • крилатих ракет – 1279 (+6),
  • кораблів / катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19),
  • спеціальної техніки ‒ 683 (+6).

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