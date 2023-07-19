"Шахеди" пошкодили інфраструктурний об'єкт на Житомирщині – ОВА
У Житомирській області від атаки дронами-камікадзе, яку Росія здійснила під ранок 19 липня, постраждав інфраструктурний об'єкт і приватні будинки, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Сьогодні під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", – повідомив він.
Станом на 8-му ранку інформації про жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.