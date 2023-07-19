Україна розглядає "зерновий коридор" через Румунію та Болгарію

Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Румунії та Болгарії, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що своїм виходом із "зернової угоди" Росія відкликала гарантії безпеки судноплавства. З огляду на це, окупанти можуть вдаватися до обстрілів портової інфраструктури.

Боднар сказав, що, можливо, росіяни не будуть вдаватися до виконання усіх погроз, про які вони кажуть. Проте загроза залишається, і це впливає на шипінгові компанії, страхування тощо.

Водночас посол розповів, що Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків, однак є певні умови.

"Ми так само маємо можливості залучати кораблі і компанії. З нашої точки зору, це можна реалізувати навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії і Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики" , - сказав він.

При цьому Боднар підкреслив, що має бути відповідальність міжнародної спільноти. Це необхідно для того, аби з одного боку допомогти Україні реалізувати такий сценарій, а з іншого - тиснути на Росію для того, щоб упередити її можливі атаки.