Російський Danone після націоналізації очолив племінник Кадирова

Після фактичної націоналізації Danone в Росії компанію очолив рідний племінник Рамзана Кадирова — Якуб Закрієв. Про це пише﻿ видання Агентство, повідомляє Новое время.

Зміна керівництва компанії відбулася на другий день після указу Володимира Путіна про її передачу під управління Росмайна.

Видання The Bell писало, що у передання під управління Росмайна активів Danone були «інтересанти в Чечні».

Закрієв був керуючим справами глави уряду Чечні у 2014−2015 роках, із 2018 до 2020 року обіймав посаду мера Грозного, потім керував адміністрацією глави й уряду Чечні. Після цього він став заступником глави уряду Чечні та міністром сільського господарства.

Раніше повідомлялося, що чеченський бізнесмен Валід Корчагін, пов’язаний із сім'єю соратника Кадирова сенатора Сулеймана Геремеєва, став співвласником компанії ММК Ілліча в окупованому Маріуполі.

Путін 16 липня підписав указ про передачу в «тимчасове управління» великих активів харчової промисловості — ТОВ «Пивоварна компанія «Балтика» і АТ «Данон Росія».

У компанії Danone пообіцяли «вжити заходів» після того, як Володимир Путін 16 липня підписав указ про передачу в «тимчасове управління» активів компанії.

Французька Danone ще 6 березня 2022 року заявила про припинення інвестиційних проєктів у РФ. У лютому 2023 року Danone заявила, що готова продати активи в Росії, але з правом викупу і місцями в раді директорів.

Як повідомлялося, раніше за такою самою схемою в тимчасове управління Росмайну було передано «дочки» двох енергетичних компаній — фінської Fortum Oyj і німецької Iniper SE.