ЗСУ мають частковий успіх на Бахмутському напрямку — Генштаб

Сили оборони, які продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, мають частковий успіх, російські загарбники вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки, повідомляє Укрінформ.

Однак ворог чинить потужний опір і застосовує резерви, розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат, тривають важкі бої" , - сказав Ковальов.

Він нагадав, що українські оборонці продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Водночас речник Генштабу відзначив, що українські війська стримують атаки росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.