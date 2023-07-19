Трамп: Європа має заплатити США за зброю, відправлену в Україну

Колишній президент США Дональд Трамп заявив у своєму передвиборчому ролику, що в разі переобрання він зажадає від Європи заплатити за відновлення запасів зброї, яку Вашингтон використовував для підтримки України у війні проти Росії, повідомляє Європейська правда.

"Менш ніж три роки тому я повністю відновив збройні сили Сполучених Штатів і вивів Америку на таку сильну глобальну позицію" , – сказав Трамп у відео.

"Двадцять дев'ять місяців по тому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене, ряди розпущені, наша країна повністю принижена, і ми маємо корумпованого, скомпрометованого президента, шахрая Джо Байдена, який тягне нас у Третю світову війну", – додав він.

Трамп звинуватив європейських союзників Америки в тому, що вони надали крихітну частку допомоги Україні. Він розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона досі не звернулася з проханням про відшкодування.

"Я попрошу Європу відшкодувати нам витрати на відновлення запасів озброєнь, відправлених в Україну. Вони повинні робити це вже зараз, але Джо Байден занадто слабкий, його не поважають, і він навіть не може просити про це", – заявив він.

Трамп також розкритикував рішення надати Києву касетні боєприпаси, звинувативши Байдена в тому, що він "тягне нас далі до Третьої світової війни".