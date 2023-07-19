У Повітряних силах розповіли, чим РФ атакувала Україну вночі
У ніч на 19 липня Росія завдала чергового удару ракетами та безпілотниками-камікадзе. Зокрема, росіяни запустили з Чорного моря крилаті ракети X-22, Х-59, "Калібр", "Онікс", а також дрони типу Shahed.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти використовували ракети повітряного, наземного та морського базування.
"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару — Одещина", – йдеться в повідомленні.
Скільки ракет і безпілотників запустила Росія
Протягом кількох хвиль атак противник застосував:
- 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;
- 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
- 6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
- 32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).
Як спрацювала ППО
Протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей. Зокрема:
- 13 крилатих ракет "Калібр";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 23 ударних БпЛА Shahed-136/131.
"Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації", – зазначили в Повітряних силах.