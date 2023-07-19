Росіяни на окупованих землях мілітаризують підлітків - ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини продовжують займатись мілітаризацією української молоді. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, бойовики так званого "батальйону імені Маргелова" провели навчання для кількох учасників загарбницького руху "Юнармія".

Підлітків навчали стрільби, тактики та інших військових речей. Крім цього, росіяни проводили пропагандистські лекції російського бачення "СВО", під час яких також обґрунтували "приналежність" до тимчасово окупованих територій до РФ.

У ЦНС зазначають, що учасники подібних мілітарних рухів надалі за планом Кремля мають сформувати основу місцевих "мобілізованих".

"Рекрутинг місцевого населення на тимчасово окупованих територіях є порушенням міжнародного права" , - наголосили в ЦНС.

Раніше повідомляли, що російські загарбники використовують дітей для пропаганди.

Зокрема, на тимчасово окупованих територіях загарбницька адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей у пришкільних таборах писати листи російським окупантам. Крім того, в самих школах окупанти створили «молодіжні» та мілітарні рухи, вступ до яких фактично примусовий.