Північна Македонія змінить конституцію на вимогу Болгарії для вступу до ЄС

Уряд Північної Македонії ухвалив у вівторок пропозицію про внесення змін до конституції, які включають в Основний закон болгарську меншину, щоб задовольнити вимогу Болгарії і таким чином сприяти майбутньому вступу до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Зміни передбачають додавання у преамбулу та статті 49 і 78 конституції ще кількох народів Північної Македонії.

В тексті "Громадяни Республіки Північна Македонія, македонський народ, частина албанського народу, турецький народ, волоський народ, сербський народ, ромський народ, боснійський народ та інші" після слів "боснійський народ" ставлять кому і додають: болгарський народ, хорватський народ, чорногорський народ, словенський народ, єврейський народ і єгипетський народ.

Зміна конституції вимагає схвального голосування двох третин членів парламенту в Скоп’є.

Зі схваленням цих змін країна сподівається вступити в нову, більш значну фазу переговорів про членство в Європейському Союзі.

Уряд заявив, що очікує конструктивності і сумлінності від усіх депутатів задля схвалення змін до конституції в рамках переговорної програми з Європейським Союзом.

"Таке рішення Асамблеї Республіки Північна Македонія дозволить провести другу міжурядову конференцію з ЄС до грудня 2023 року, відкрити розділи в переговорах, активізувати реформи та швидке членство в ЄС" , – констатував уряд.

Болгарія роками блокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС, посилаючись на суперечку щодо спільного минулого двох країн.