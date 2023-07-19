Telegram випустив облігації на $270 млн – частину купив Дуров

Месенджер Telegram випустив облігації на $270 млн. Приблизно чверть паперів купив сам засновник компанії – Павло Дуров, повідомляє Новое время.

Про це заявив засновник месенджера Павло Дуров.

За його словами, у випуску взяли участь "відомі фонди із зірковою репутацією". При цьому, про які саме фонди йдеться, він не сказав.

Також Дуров заявив, що близько чверті випуску "купив сам" на додачу до тих "сотень мільйонів", які було витрачено на месенджер за останні 10 років.

"Деякі люди говорили, що замість цього мені треба було купити будинок або літак. Але я вважаю за краще залишатися зосередженим на моїй роботі, без "володіння" чимось (ну, окрім Telegram, кількох біткоїнів і Toncoin)" , — написав засновник месенджера.

Також Дуров заявив, що у 2023 році кількість активних користувачів Telegram за місяць перевищила 800 млн, а щодня в месенджері реєструється понад 2,5 млн нових користувачів.

Водночас зростання аудиторії означає і збільшення витрат на зберігання даних і трафік.

Також Дуров заявив, що хоч Telegram і не прибуткова компанія, месенджер ближче до цього, ніж Twitter і Snapchat.