Мінкульт працює над впровадженням англійської у кінотеатрах: подробиці від Ткаченка

Міністерство культури та інформаційної політики розробляє план впровадження англійської мови в кінотеатрах з урахуванням інтересів глядачів і кінотеатрального бізнесу﻿. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Ділова столиця.

"У нас була дискусія з представниками кінотеатрів і дистриб'юторів. Ми зараз вимальовуємо собі варіанти, у який спосіб краще зробити так, щоб глядач був зацікавлений ходити на фільми англійською мовою, і бізнес кінотеатральної галузі не постраждав. Здається, ми знайшли один з варіантів. Ми його ще обговорюємо. Також будемо обговорювати з депутатами" , — сказав він.

Міністр зауважив, що у МКІП підготували план дій щодо популяризації англійської мови на виконання Закону "Про українську мову", який містить "ефективні речі щодо популяризації української мови". За словами Ткаченка, план незабаром опублікують для обговорення з громадськістю.

Ткаченко додав, що англійська мова в Україні є найбільш бажаною до вивчення. Він навів дані соцопитувань, які свідчать, що 75% дорослих українців хотіли б, щоб їхні діти знали англійську.

Глава Мінкульту також нагадав, що впровадження англійської мови в Україні відбуватиметься поступово, із залученням безплатних курсів та е-Підтримки для навчання онлайн.

Нагадаємо, 28 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в країні та сприяє її вивченню. Законопроєкт передбачає розширення сфер застосування англійської та збільшення частки фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами.

4 липня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція, у якій українці вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж, оскільки він сприяє українізації. 7 липня вона зібрала необхідні 25 тис. голосів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пообіцяв, що питання щодо показів стрічок англійською мовою в українських кінотеатрах будуть обговорювати з громадськістю.