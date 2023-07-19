"Зернова угода": Туреччина не супроводжуватиме судна, - Bloomberg

Туреччина навряд чи погодиться супроводжувати судна з українським продовольством у рамках "зернової ініціативи" після виходу Росії з угоди. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє РБК-Україна.

Після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", вона відкликала гарантії безпеки судноплавства.

Спільний керуючий директор грецької компанії Doric Shipbrokers SA Василіс Муїс, яка раніше відправляла судна через "зерновий коридор", вважає, що "жоден розсудливий власник не повернеться туди без страхування".

Генеральний директор HarvEast Holding Дмитро Кушнір вважає, що головним завданням для України зараз є підтримка Туреччини. Він припустив, що військовий супровід з боку Туреччини може бути використаний для суден, які заходять та виходять із українських портів.

При цьому чиновник, знайомий із цим питанням, у коментарі виданню зазначив, що це був би дуже ризикований крок для Туреччини, і країна навряд чи візьме участь у цьому. Він додав, що Туреччина не ризикуватиме своїми кораблями, щоб допомогти суднам з України, і натомість вона зосереджена на перезапуску угоди за участю Росії.

Вихід Росії із "зернової угоди"

17 липня Росія заявила, що виходить із "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.