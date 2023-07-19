ЄС хоче створити фонд підтримки ЗСУ на 20 млрд євро, - Politico

Європейський Союз розглядає можливість створення спеціального фонду для підтримки української армії на наступні чотири роки на загальну суму до 20 млрд. євро. Про це, з посиланням на Politico, повідомляє РБК-Україна.

П'ять поінформованих дипломатів повідомили, що пропозиція не передбачає, що ЄС безпосередньо платитиме за українське озброєння. Натомість Брюссель допоможе країнам покрити свої витрати на закупівлю та передачу таких товарів, як боєприпаси, ракети та танки. Це також допоможе сплатити за навчання українських військових.

Пропозиція створення спеціального військового фонду є частиною ширших зусиль ЄС, які спрямовані на демонстрацію своєї довгострокової підтримки України. Дипломатичне крило ЄС, Європейська служба зовнішніх справ також розробила план, що пропонує низку зобов'язань у сфері безпеки, які ЄС може взяти на себе перед Україною в найближчі роки.

Ідея також доповнює пропозицію ЄС виділити 50 млрд євро на невійськову допомогу Україні у період між 2024 та 2027 роками.

Нова пропозиція щодо військового фінансування була направлена країнам ЄС у понеділок для ознайомлення, а міністри закордонних справ ЄС розглянуть її у четвер під час зустрічі у Брюсселі. Мета, за словами двох дипломатів, полягає у тому, щоб прийняти пропозицію до осені.

Зазначимо, що ЄС неодноразово стикався з труднощами при спробах затвердити поступове поповнення свого збройового фонду для України - політичні суперечки призводили до затримок, а Угорщина створювала перешкоди, розвиваючи зв'язки з Росією.

Водночас створення нового фонду може надати військову підтримку України передбачуваній у довгостроковій перспективі.