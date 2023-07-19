Нічна атака на Одещину: в ОВА розповіли про пошкодження та постраждалих
У ніч на 19 липня Одещину атакували десятки ракет та безпілотників. Основними цілями удару була портова та критична інфраструктура. Жертв серед цивільних немає.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Вночі терористи вдарили по Одещині «Оніксами», а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136", – йдеться в повідомленні.
Сили ППО збили ракету Х-59 на підльоті до берега. Під час падіння в одному з кварталів Одеси уламки утворили велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Троє людей травмовані.
"Онікси" і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Влучили в зерновий і олійний термінали, пошкоджені резервуари та обладнання для завантаження. Внаслідок обстрілу зайнялась пожежа, фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила, зазначили у військовій адміністрації.
"В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і феєрверками. Пожежники ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м", – йдеться в повідомленні.
Також збили 8 дронів типу "Shahed-136". Внаслідок падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждали двоє цивільних.
Водночас внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 людей, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу через поранення від уламків скла та інших предметів, додали в ОВА.