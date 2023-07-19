Нічна атака на Одещину: в ОВА розповіли про пошкодження та постраждалих

У ніч на 19 липня Одещину атакували десятки ракет та безпілотників. Основними цілями удару була портова та критична інфраструктура. Жертв серед цивільних немає.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі терористи вдарили по Одещині «Оніксами», а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одноча ﻿﻿ сно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136" , – йдеться в повідомленні.

Сили ППО збили ракету Х-59 на підльоті до берега. Під час падіння в одному з кварталів Одеси уламки утворили велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Троє людей травмовані.

"Онікси" і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Влучили в зерновий і олійний термінали, пошкоджені резервуари та обладнання для завантаження. Внаслідок обстрілу зайнялась пожежа, фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила, зазначили у військовій адміністрації.

"В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і феєрверками. Пожежники ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м" , – йдеться в повідомленні.

Також збили 8 дронів типу "Shahed-136". Внаслідок падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждали двоє цивільних.

Водночас внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 людей, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу через поранення від уламків скла та інших предметів, додали в ОВА.