Іспанія відправить Україні ще чотири танки Leopard 2A4

Наступного тижня Іспанія відправляє Україні чотири танки Leopard 2A4 та іншу військову техніку. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни, повідомляє Ліга.net.

Крім чотирьох Leopard 2A4 в Україну також буде відправлено морським шляхом 10 бронетранспортерів, броньовані позашляховики, легкі вантажівки та машини швидкої допомоги, йдеться у повідомленні.

Міністерство також заявило, що постачання Україні легких озброєнь та боєприпасів великого калібру триватимуть протягом усього літа.

Також Іспанія відправила в Україну польовий госпіталь, обладнаний відділенням невідкладної хірургії, післяопераційним відділенням, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок.