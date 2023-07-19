Євросоюз вперше включив Україну до своїх економічних прогнозів

У 2023 році Україну було вперше включено до європейського регулярного огляду структурних особливостей, економічних показників та перспектив розвитку Spring 2023 Economic Forecast.﻿ Про це заявив Комісар ЄС з питань економіки Паоло Джентілоні під час зустрічі фінансового блоку G7, повідомляє Новое время.

У прогнозі ЄС зазначається, що Україна продемонструвала неабияку стійкість під час війни, а зусилля, спрямовані на вступ до ЄС, після отримання статусу країни-кандидата 23 червня 2022 року, мають покращити перспективи розвитку держави.

В огляді зазначається, що до початку повномасштабної війни державні фінанси мали міцний фундамент. Ефективні дії Уряду України сприяли низькому рівню дефіциту держбюджету — близько 2% ВВП у період з 2015 по 2021 рік. Водночас завдяки високим темпам зростання номінального ВВП коефіцієнт державного боргу знизився до рівня нижче 50% ВВП у 2021 році.

Після 24 лютого 2022 року Україна зіткнулася з багатьма викликами, серед яких — значне скорочення виробництва в регіонах, де ведуться активні бойові дії, інфляція, високий рівень безробіття, мільйони тимчасово переміщених осіб, зруйнована або пошкоджена електроенергетична інфраструктура. Це призвело до загального скорочення ВВП на 29,1%. Втім, завдяки впровадженим заходам української сторони та вагомій підтримці міжнародних партнерів очікується загальна стабілізація економічного зростання у 2023 році.

Зокрема, ЄС прогнозує зростання ВВП України на 0,6% у 2023 році, та на 4% - у 2024-му. Прогноз щодо зростання експорту: 1,5% у 2023-му та 5,3% у 2024-му. Прогноз зростання імпорту: 3% у 2023-му та 6,2% у 2024-му.