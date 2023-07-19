Цыни на нафту падає через занепокоєння попиту в США

Цыни на нафту падає через занепокоєння попиту в США
Фото: Рixabay

Світові ціни на нафту в середу, 19 липня, знизились після підвищення на початку азіатських торгів, оскільки ринки порівнювали занепокоєння щодо попиту в США з обіцянкою Китаю підтримувати економічне зростання, обмеженням російської пропозиції та скороченням запасів у США. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Економічна правда.

Ф’ючерси на Brent впали на 1 цент до 79,62 долара за барель на 06:15 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 15 центів до 75,60 долара за барель.

Аналітики вважають, що оскільки ФРС, ймовірно, востаннє підвищить процентні ставки в липні, побоювання щодо попиту в США, який обмежить зростання цін на нафту, залишиться.

Економісти все ще стурбовані тим, що інфляція в США може не знизитися досить швидко навіть за умови підвищення ставок. 

Натомість головний економіст Китаю пообіцяв у вівторок, що запровадить політику "відновлення та розширення" споживання у другій за величиною економіці світу, що може підвищити попит на нафту, оскільки купівельна спроможність споживачів залишається низькою.

З боку пропозиції Росія скоротить експорт нафти на 2,1 мільйона метричних тонн у третьому кварталі відповідно до запланованого добровільного скорочення експорту на 500 тис барелів на день у серпні.

Ціни також підтримало очікуване падіння американських акцій після того, як дані Американського інституту нафти, промислової групи, показали, що запаси сирої нафти, бензину та дистилятів впали минулого тижня

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