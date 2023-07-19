У Болгарії хочуть вивести порт з-під контролю "Лукойлу"

До парламенту Болгарії внесли законопроєкт, згідно з яким порт Росенець, що перебуває у концесії російської компанії "Лукойл", повернеться під контроль болгарської держави, повідомляє Укрінформ.

Зараз порт, що розташований на південь від Бургаса, знаходиться під контролем другої за величиною російської нафтової компанії "Лукойл".

У жовтні минулого року тимчасовий уряд, призначений президентом Болгарії Руменом Радевим, без пояснень продовжив концесію "Лукойл-Болгарія" ще на 24 роки.

"Сьогодні вранці ми вносимо пропозицію повернути контроль болгарської держави над портом Росенець. Наша пропозиція припинить концесію порту Росенець, яка була продовжена тимчасовим урядом на 24 роки без причин.

Ми вважаємо, що контроль над цим портом є ключовим для болгарської держави і, в принципі, вся ключова інфраструктура повинна бути під контролем Болгарії. Особливо та що знаходяться вздовж кордону" , - заявив керівник однієї з партій блоку Кирил Петков у кулуарах парламенту.

Він додав, що у Міністерстві транспорту йому заявили, що можуть експлуатувати цей порт, і, що проблем з його роботою не буде.