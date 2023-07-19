Учасникам заворушень у Франції винесли 1200 вироків, більшість – в'язниця

У Франції винесли вже понад 1200 вироків особам, яких затримали під час масових заворушень наприкінці червня; більше половини отримали реальні терміни позбавлення волі. Про це, з посиланням на Le Figaro, повідомляє Європейська правда.

Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті підтвердив французьким ЗМІ, що суди винесли вже 1278 вироків щодо учасників заворушень, з них 95% виявилися обвинувальними.

1056 людей засудили до позбавлення волі, з них 742 – до реальних термінів, у середньому 8,2 місяці.

Дюпон-Моретті також підтвердив, що у разі неповнолітніх правопорушників до відповідальності притягатимуть батьків.

"Йдеться не про те, щоб карати мати, яка виховує дитину одна і працює на вечірній зміні. Узагальнення - це неправильно, кожен випадок оцінюватимуть індивідуально" , - зазначив міністр.

Після попередніх масштабних заворушень у 2005 році винесли 400 обвинувальних вироків із реальними термінами понад 4 тисячі затриманих.