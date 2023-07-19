У ЗСУ назвали мету нічного удару РФ по Одещині

Війська РФ завдали комбінованого удару по півдню України в ніч на середу, 19 липня, щоб ускладнити ситуацію в цій частині фронту, змістивши акцент у бік зернового коридору, повідомляє Новое время.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі марафону FreeДом.

"Ситуація дуже напружена, складна, і цієї ночі ворог намагався ускладнити нам її максимально, не заспокоївшись на попередньому нічному ударі, зокрема і по порту, інфраструктурі. Цієї ночі знову зробив спробу атакувати південні регіони, і знову акцент зміщується в бік зернового коридору, у бік потенціалу регіону бути житницею, бути годувальницею" , — зазначила вона.

За словами Гуменюк, російські окупанти намагаються атакувати портову інфраструктуру для того, щоб Одеська область не мала такої можливості.

У ніч на 19 червня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні, випустивши ракети різних типів і дрони-камікадзе іранського виробництва.

Основна атака була спрямована на Одеську область. Ціллю стали портова і критична інфраструктура. Війська РФ влучили в зерновий і масляний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові багатоповерхівки. Постраждали понад десять осіб, серед них — дитина, повідомляли﻿ раніше в Одеській ОВА.