Президент Чилі підтримав Україну на саміті Латинської Америки
Президент Чилі Габріель Боріч назвав вторгнення Росії в Україну "неприйнятною агресивною імперіалістичною війною, яка порушує міжнародне право", і наполягав на включенні фрази "війна проти України" до Спільної декларації саміту країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та Євросоюзу, повідомляє Ліга.net.
"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас. Те, що відбувається в Україні, – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право", – заявив Боріч.
Президент Чилі також категорично відкинув кремлівські пропагандистські наративи, що пропонувалися для включення до декларації саміту, про "відповідальність обох сторін".
Остаточний текст декларації включає формулювання про "глибоке занепокоєння у зв'язку з війною проти України, яка продовжує завдавати величезних людських страждань і посилює наявні слабкі місця у світовій економіці, стримуючи її зростання, посилюючи інфляцію, порушуючи ланцюжки постачань, знижуючи енергетичну та продовольчу безпеку та посилюючи ризики фінансової нестабільності".
Остаточний текст декларації відмовилася підписувати Нікарагуа (єдина з 60 країн-учасниць), як вона заявила, через "незгоду з параграфом, який говорить про війну". Куба та Венесуела, у яких теж були подібні заперечення, документ підписали.
Саміт CELAC та Євросоюзу проходив у Брюсселі 17-18 липня.