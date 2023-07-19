Президент Чилі підтримав Україну на саміті Латинської Америки

Президент Чилі Габріель Боріч назвав вторгнення Росії в Україну "неприйнятною агресивною імперіалістичною війною, яка порушує міжнародне право", і наполягав на включенні фрази "війна проти України" до Спільної декларації саміту країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та Євросоюзу, повідомляє Ліга.net.

"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас. Те, що відбувається в Україні, – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право", – заявив Боріч.

Президент Чилі також категорично відкинув кремлівські пропагандистські наративи, що пропонувалися для включення до декларації саміту, про "відповідальність обох сторін".

"Today it is Ukraine, but tomorrow it could be any one of us," Chilean President Gabriel Boric says at the EU-CELAC Summit. "What is happening in Ukraine is an unacceptable imperialist war of aggresion that violates international law." pic.twitter.com/czHLSqqe3o — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) July 18, 2023

Остаточний текст декларації включає формулювання про "глибоке занепокоєння у зв'язку з війною проти України, яка продовжує завдавати величезних людських страждань і посилює наявні слабкі місця у світовій економіці, стримуючи її зростання, посилюючи інфляцію, порушуючи ланцюжки постачань, знижуючи енергетичну та продовольчу безпеку та посилюючи ризики фінансової нестабільності".

Остаточний текст декларації відмовилася підписувати Нікарагуа (єдина з 60 країн-учасниць), як вона заявила, через "незгоду з параграфом, який говорить про війну". Куба та Венесуела, у яких теж були подібні заперечення, документ підписали.

Саміт CELAC та Євросоюзу проходив у Брюсселі 17-18 липня.